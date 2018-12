4 dic 2018

Caracterizada como Blancanieves -con la manzana en la mano incluida- e irreconocible. Así es como encontramos a Lindsay Lohan en la portada del próximo número de la revista 'Paper'. La actriz, que toma el testigo de Amanda Bynes, posa caracterizada como varias princesas Disney en un reportaje del que ya han mostrado un adelanto.

Lindsay, que siempre se ha caracterizado por sus polémicas, se queja precisamente de eso a lo largo de la entrevista que ha concedido en este reportaje: de que los medios de comunicación siempre subrayan sus deslices y no son capaces de, cuando tiene un acierto, darle la misma repercusión.

Me encantaría saber por qué me golpean en la prensa"

"Me encantaría saber por qué me golpean constantemente en la prensa. Podría hacer 99 cosas bien y una cosa mal, pero se centrarán en esa cosa", se queja amargamente antes de añadir: "Fuera de las cámaras, hago lo que puedo para ser la mejor versión de mí misma, pero nunca se menciona. También soy humana y cometo errores. Y eso es todo de lo que parece que se informa".

Lindsay Lohan como Blancanieves en la portada de 'Paper'.

En los últimos días, había sido Ariana Grande quien había traído de nuevo a la actualidad el nombre de la exestrella Disney por el homenaje que le realiza al tomar como referencia de su último videoclip 'Chicas pesadas', la cinta que lanzó a la fama a Lohan.

"Nadie hace de Lindsay Lohan como la verdadera Lindsay Lohan, pero me siento muy halagada ante lo mucho que le gusta Chicas Pesadas a Ariana Grande", se pronunciaba la propia Lindsay poco después de ver ese 'Thank U, Next' con el que Ariana se adelanta a la Navidad.

