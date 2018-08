10 ago 2018

La Universidad Autónoma de Madrid ha anunciado que el próximo curso lectivo entre las opciones de formación del centro estará una formación cuanto menos sorprendente: un curso de Influencer. Según ha publicado el diario 'El País', el curso está organizado por la Facultad de Psicología y la Escuela de Inteligencia Económica de la UAM y en él se impartirán nociones de materias como diseño, economía, marketing y abordará la parte legal del negocio de los Influencers.

Agatha Ruiz de la Prada será la presidenta de honor y llevará además a algunos rostros conocidos como los estilistas Josie y Cristina Rodríguez, nominada al Goya y conocida por su papel de juez en el programa 'Cámbiame' (Telecinco), para que den algunas 'masterclass'.

El curso, que ayudaría a jóvenes y mayores que lo deseen a aprender las técnicas para intentar convertirse en influencers no ha sido del todo bien recibido por algunos de quienes efectivamente ya son influyentes en las redes sociales. Y en muchos casos no porque vean visos de competencia, sino porque quieren que los jóvenes no se cierren puertas y se preocupen por formarse. Ese es el caso de La Vecina Rubia, un personaje que triunfa en las redes sociales y cuya identidad real a día de hoy sigue siendo un misterio.

Ella ha cargado contra el curso pidiendo a los jóvenes que “no quieran ser solo influencers". Y les ha exhortado a que se formen "en lo que os mueva por dentro, porque si todos quisieran ser influencer, no habría médicos, juezas, bomberos, ni siquiera había empresas que contraten influencers para publicitar sus productos”.

Para ella “Ser influencer no es una profesión. Un influencer es un profesor que consigue que sus alumnos disfruten con sus clases. Una influencer es tu madre cuando lee a tu lado para inculcarte el hábito de la lectura”.

Y ha destacado la responsabilidad de quienes tienen una legión de personas mirando cada cosa que publican. “Los que tenemos seguidores en Instagram somos personas, tenemos una gran responsabilidad social y tenemos que ser conscientes de todo lo que transmitimos cuando llegamos a mucha gente. A mí eso no me lo ha enseñado ninguna universidad, me lo ha enseñado el sentido común. Lo demás viene de las carreras e idiomas que he estudiado”, escribía.

En su texto hacía referencia también a la figura de los 'haters'. “Hay mucho más detrás de tener seguidores en redes: mucha gente que te insulta sin motivo y que hay que saber llevar con educación y paciencia”, aseguraba.

Además apelaba a reconocer que tras las pantallas hay personas de carne y hueso, con sus problemas y sus preocupaciones, pero sobre todo con sus sentimientos. “Es imposible que todo eso se pretenda enseñar en un curso de unos meses si no tienes un buen pelazo y cerebro debajo”, aseguraba. “No nos etiquetemos como influencers. Las etiquetas son para la ropa”, concluía el texto.

