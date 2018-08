16 ago 2018

Nos declaramos fans de esta "historia de amor". Hemos visto miles de indirectas en Instagram por parte de La vecina Rubia a Jon Kortajarena (y viceversa), hemos visto comentarios, fotos de ellos dos juntos... pero nunca pudimos imaginar que lo que empezó siendo una "ilusión", terminaría en boda.

El viernes por la tarde Jon Kortajarena subía a su cuenta de Instagram un vídeo en el que decía "rubia, no digo más..." mientras mostraba un brillante anillo de pedida. Al momento las redes sociales colapsaron con la noticia y esperamos con ansia la respuesta de La Vecina Rubia, que no tardó en llegar.

Pero... ¡Un momento! No solo ella se dio por aludida... La mismísima Madonna (muy rubia también) no daba crédito a lo que estaba viendo y también comentó el vídeo: "OMG are you proposing to me?".

Seguiremos pendientes de cómo continúa la historia... Y aunque estamos convencidas de que la pedida de mano va para la divertida vecina rubia, estaría genial que ambos confirmaran el compromiso, ¿no? Porque nosotras también #nosestamoshaciendoilusionesynosestanquedandopreciosas

