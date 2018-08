13 ago 2018

Habíamos escuchado hablar de parejas de famosos que habían ido a terapia de pareja para solventar sus diferencias, pero las Kardashian siempre saben cómo sorprender y ahora lo hacen con un nuevo concepto: terapia de hermanas. Este es el método que Kim Kardashian y su hermana Khloe quieren utilizar para que Kim lime asperezas con otra de las hermanas del clan, Kourtney, después de que esta última llamase a la mujer de Kanye West “perra rabiosa” y la tachara de ser “malévola y perturbada”.

La decisión la tomaron, cómo no, en vivo y en directo en 'Keeping Up with the Kardashian', el 'reality' en que toda la familia aparece semana tras semana. Khloe y Kim sentaron a su hermana para pedirle que fueran juntas a terapia y ella respondió con silencio y editando una fotografía con su teléfono, lo que enfureció a sus hermanas. “Si no te importa arreglar las relaciones con tus hermanas no te puedo forzar”, le decía Khloe.

Finalmente Kourtney accedió, no sin antes asegurar que sus hermanas no tienen sus sentimentos en consideración y que estar con sus hermanas le genera ansiedad. “Creo que solo necesitamos aprender cómo comunicarnos entre nosotras”, sentenciaba. Veremos cómo acaba la historia en el siguiente capítulo del programa.

