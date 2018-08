13 ago 2018

Cristina Pedroche y su pareja, el cocinero Dabiz Muñoz, celebraban hace unos días y por todo lo alto en redes el comienzo de sus vacaciones. Unas vacaciones que hicieron oficial a través de uno de sus bailes más virales y de las que se desconocía hasta hace poco el destino, que finalmente han revelado a través de las redes sociales.

Y es que sus últimas publicaciones en Instagram nos han desvelado que el destino escogido por la pareja para vivir sus románticas vacaciones ha sido Perú. Publicaciones entre las que no faltan los mensajes románticos como este en el que la colaboradora de 'Zapeando' escribe: "Descubriendo Perú a tu lado. Amando el país y amándote a ti".

Fotografías en las que también ha estado presente su aquipo el Rayo Vallecano y de fondo, nada más y nada menos, que el Machu Picchu. "Por supuesto tenía que ir a sentir la paz de Machu Picchu. Me hice la foto típica y otra no tan típica jajaja. Eso sí la mejor es en la que no estoy yo".

En la última de ellas tampoco ha faltado un reconocimiento a la gastronomía, a la gente y a la historia del país.

Está claro que la pareja se encuentra en su mejor momento y disfrutando de unas más que merecidas vacaciones. ¿Con qué más nos sorprenderán en este viaje a Perú? Habrá que esperar para saberlo.

