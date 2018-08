16 ago 2018

Son una de las parejas más famosas en España. Ambos triunfan profesionalmente por separado pero cuando suben una foto juntos a sus redes sociales, los comentarios positivos hacia ellos no cesan.

Sin embargo, la última imagen que han subido a sus redes sociales ha conseguido comentarios muy diferentes. Por un lado, la pareja ha recibido halagos por demostrar su amor a los cuatro vientos.

No obstante, la imagen no ha gustado del todo a los seguidores más exigentes, que la han calificado como "vomitiva". "Que es eso? Cual es el sentido de publicar esta foto me pregunto...", "Esta foto es vomitiva", escribían algunos de sus seguidores.

Ajenos a esto, la pareja está disfrutando de unos días en Perú donde han mostrado en Instagram todos los lugares que han visitado. ¡Que viva el amor!

