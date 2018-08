14 ago 2018

Compartir en google plus

Fue una tarde muy dura para Anabel Pantoja. Al ser colaboradora de 'Sálvame', la sobrina de Isabel Pantoja tiene que hacer frente a todos los rumores y noticias que surgen al rededor del clan Pantoja.

En la tarde de ayer, Kiko Hernández visionaba unas fotografías que desvelarían el pasado de Omar Montes, actual novio de Chabelita. El colaborador, preocupado por las amistades de Chabelita, pedía a Isabel Pantoja que tomara cartas en el asunto, aunque sus formas no fueron las más adecuadas: "Estás loca si no llamas y preguntas con quién va a viajar a Miami tu hija", gritaba Kiko Hernández.

Anabel Pantoja, presente en aquel momento, estalló y abandonó el plató, defendiendo con palabras a su tía y a Omar Montes: "¡Ya está bien de atacar a Isabel Pantoja! A mi tía no se la toca porque no ha hecho nada. ¡No me apetece hablar con este señor, se ha pasado un huevo!", concluía Anabel.

¿Habrán arreglado su amistad Kiko Hernández y Anabel Pantoja?

Más noticias de Anabel Pantoja

- El 'topless' con el que Anabel Pantoja incendia las redes

- Anabel Pantoja recibe fuertes críticas por su físico en las redes

- La foto más 'hot' y provocadora de Anabel Pantoja

¿Sabías que Anabel Pantoja es Cáncer? Consulta su horóscopo