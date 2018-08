14 ago 2018

Parece que el fin de un ciclo en la Selección española de fútbol está al llegar. O, al menos, que se realizará de manera progresiva. Hace unos días, Gerard Piqué anunciaba en rueda de prensa que ya no jugaría más con la camiseta de España. Ahora, es David Silva quien ha realizado el mismo anuncio.

Lo ha hecho mediante una emotiva carta que ha colgado en las redes sociales. "No resulta fácil, después de todo lo vivido, sentarse a escribir estas líneas", comienza el canario.

Me voy feliz por todo lo conseguido"

El mismo muestra la felicidad que le ha dado defender a La Roja: "Me voy feliz por todo lo conseguido. He vivido y he soñado con un equipo que será recordado siempre y pongo fin a una etapa cargado de emoción por todos los momentos que me vienen a la memoria, como la figura de Luis Aragonés, un maestro al que nunca olvidaremos".

"Han sido días y semanas de reflexión y análisis para tomar la decisión de terminar mi etapa en la Selección Española de Fútbol. Sin duda es una de las elecciones más difíciles de mi carrera", escribe para despedirse del combinado nacional y de la afición que siempre ha estado de su lado.

La carta íntegra pueden leerla aquí:

Gracias, suerte y hasta siempre! Una publicación compartida de David Silva (@david21lva) el 13 Ago, 2018 a las 8:57 PDT

