14 ago 2018

Alba Carrillo afirmó hace una semana a la revista 'Corazón', su ruptura con el ingeniero David Vallespín. Sin embargo, la modelo no ha tardado en echar las culpas de su ruptura a su expareja y padre de su hijo, Fonsi Nieto.

"Se ha encargado de destruir mi relación. Utilizó los tres meses que estuve en Honduras para menoscabar mi figura como madre", afirmaba en la revista 'Semana'. Sin embargo, Alba Carrillo no ha dejado títere con cabeza tras su reaparición en la televisión, en el programa 'Ya es mediodía'.

Según la modelo, Fonsi Nieto no le deja en paz: "Si subo una foto en una boda con un amigo, me llama para decirme que quiere hablar con el niño. Si cuelgo una foto en un restaurante, me llama para decirme que tenemos que hablar para resolver un tema y así no se puede estar", aseguraba.

La expareja se verá próximamente en los juzgados por la custodia del hijo que tienen en común. Alba Carrillo concluía su argumento afirmando que: "Yo a por él no voy a ir porque es el padre de mi hijo, pero me voy a defender y voy a ir a muerte".

