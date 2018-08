17 ago 2018

David Bustamanteya celebró el cumpleaños con ella por adelantado, pero no podía dejar pasar la fecha de hoy, día en que hace diez años que llegó al mundo, para felicitarla de manera pública.

Hablamos de Daniella, la única hija del cantante y Paula Echevarría, que sopla las velas de su tarta. Lo hará sabedora del enorme cariño que le tienen sus padres, que así lo demuestran en las redes sociales cada vez que tienen ocasión.

"Felicidades a la mejor persona que conozco, a la razón de mi ser, con quien aprendo, y quien merece que la enseñe y la guíe... A ti mi obra maestra... ¡¡¡Feliz 10 cumpleaños!!!", ha escrito el cántabro al lado de un primer plano de la niña.

Eres tan especial y me lo haces todo tan fácil" paula echevarría

Su madre, tampoco ha dejado pasar la ocasión. También en Instagram, ha colgado una foto en la que aparecen juntas y le dedica unas palabras llenas de cariño. "¡¡¡Felicidades mi princesa!!! Hoy hace 10 años que naciste.. Y cada día, desde entonces, me has hecho la mujer más feliz del mundo. Eres tan especial y me lo haces todo tan fácil". comienza su mensaje.

"Probablemente yo te haya enseñado muchas cosas en todos estos años, pero ni te imaginas la cantidad de cosas que tú me has enseñado a mí... Te quiero más que a mi vida y mi única meta es que seas FELIZ hoy y siempre", remata la actriz.

