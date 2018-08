17 ago 2018

Hace tan solo unos días, se conocía la confirmación de la sentencia de divorcio entre David Bustamante y Paula Echevarría. El propio abogado del cantante, Ignacio Palomar, confirmaba la noticia y aseguraba que ninguna de las dos partes había recurrido la sentencia.

Rápidamente los medios de comunicación pusieron el foco en Paula Echevarría y su nuevo novio, Miguel Torres. Su relación va viento en popa y muchos ya les ven casados. ¿Hay planes de boda para a pareja?

Lo cierto es que Paula Echevarría no está dispuesta, por el momento, a casarse, según ha afirmado en el diario 'La Razón': "Es todo mentira, no sé de dónde habrá salido eso. Se lo han inventado", afirmaba contundente. "De boda nada, no tengo intención de casarme tan pronto, ni que estuviera loca…", concluyó la ex de David Bustamante.

