20 ago 2018

"Quería encontrar la paz", rezaba el comunicado emitido por el círculo intimo del DJ sueco Avicii. Tras su muerte en abril de este año, se ha especulado mucho sobre los motivos que llevaron al artista al suicidio, si bien en los últimos días uno viene resonando con más fuerza.

Tommy Körbeg, el padrastro de Tim Bergling -Avicii-, ha reprochado al mánager del artista las presiones que ejercía sobre él. En declaraciones en una entrevista reciente al medio sueco Värvet, ha afirmado que el acelerado ritmo de vida que llevaba el músico, ha sido el detonante de su muerte. Quien ha influido mucho en ello, según declara, es su representante.

"No se cierran 900 conciertos en ocho años para un joven", piensa Tommy. Asegura que Avicii "fue muy desafortunado" por el frenético ritmo de vida que llevaba: "Cuando trabajaba en Londres había la misma presión, pero había reemplazos disponibles. Ese no fue su caso", reconoce el familiar. "Mucha gente dependía de él. Si él no trabajaba, entonces mucha gente se quedaba sin trabajo, y eso no es bueno",señaló.

Piensa que si "hubiera tenido una compañía de artistas profesionales, estaría vivo hoy". Claro y directo afirma que "cuando la avaricia y la estupidez van de la mano, cualquier cosa puede pasar, especialmente cosas desafortunadas", añade. la familia del artista ve en su adicción al alcohol y el estrés las causas de su muerte unido a los problemas emocionales que padecía.

