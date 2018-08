20 ago 2018

Dani Martín ha vuelto a sorprender a sus fans con un cambio de imagen en su peinado pero esta vez no se trata de un cambio en su color de pelo, como hizo con su tupé azul y tampoco ha necesitado ir a ninguna peluquería para ello. El cantante ha decidido raparse y asegura que lo ha hecho él mismo.

Un inesperado cambio de 'look' que el artista compartía hace unas horas a través de Instagram, junto a un mensaje en el que asegura sentirse más joven que nunca: "¡Macarreta! ¡Me siento más joven que nunca! ¡Hacia mucho que no me rapaba yo mismo! Recuerdos y presente. Que gilipollez, pues me hace mucha ilusión haberlo hecho. ¡Fresquito pal verano! ¡Niñato41! Salón de belleza Dani Martín, cada día un peinado", asegura con humor el cantante.

En apenas 14 horas la publicación ya cuenta con más de 54 mil 'me gusta' y miles de comentarios repletos de piropos para Dani Martín. Entre ellos muchos son los que aseguran que esta nueva imagen del cantante le ha quitado años de encima y que recuerda a la que lucía cuando era vocalista de 'El Canto del Loco': "La misma cara de hace 20 años, cuando la madre se José te volvía loco [haciendo a alusión a una de las canciones del grupo]. Parece que los años no pasan por ti", afirma uno de los comentarios.

Está claro que sus fans ya han dado el visto bueno a su nuevo cambio de 'look'.

