18 oct 2018

María, concursante de 'Operación Triunfo 2018', se ha convertido en la favorita de la semana ¿Por qué? Nadie lo sabe pero lo cierto es que su nombre ha sido el que más se ha nombrado durante bastante días.

Lo cierto es que la cantante afirmó que la canción que le tocaba cantar la semana pasada no le gustaba. Y menos su autor. La melodía era de Dani Martín, uno de los cantantes que más éxito tiene en toda España. Este comentario causó revuelo en las redes sociales. Algunos estaban a favor de que la concursante expresara sin reparo alguno lo que pensaba. Sin embargo, otros, lo calificaron como falta de respeto.

Tras unos días de polémica, ha sido Dani Martín quien ha contestado a las acusaciones de María, a través de Twitter. "¡Que de tonterías he leído estos días! Me encanta que haya gente que no le guste mi música, que no le guste mi voz, que digan que jamás irían a verme a un concierto, es necesario que suceda y que lo digan si quieren de ¡forma pública! ¡Libertad de expresión! ¡Cero ofendido! Salud", escribía el cantante.

Que de tonterías he leído estos días!! Me encanta que haya gente que no le guste mi música, que no le guste mi voz, que digan que jamás irían a verme a un concierto, es necesario que suceda y que lo digan si quieren de forma pública!! Libertad de expresión! Cero ofendido! Salud — Dani Martín (@_danielmartin_) 17 de octubre de 2018

Más noticias de Dani Martín...

- Los fans de Dani Martín se enzarzan con María (OT 18)

- Dani Martín sorprende a sus seguidores con un desnudo integral

- El sorprendente cambio de imagen de Dani Martín

¿Sabías que Dani Martín es Piscis? Consulta su horóscopo