Gloria Camila se ha sometido a un cuestionario en Instagram con las preguntas y curiosidades de sus fans. En él, la concursante de 'Supervivientes' ha respondido a todo tipo de preguntas por muy comprometida o enrevesada que fuera, tanto es así que Gloria Camila ha llegado a tratar el tema de sus orígenes y adopción. Algo que ha acabado por emocionar a sus seguidores en redes sociales.

Y es que la hija de Rocío Jurado no ha tenido ningún reparo en narrar como se sintió cuando se enteró de que era adoptada. "¿Te causó algún problema cuando te dijeron que eras adoptada?", le preguntó un usuario a través de redes. Algo sobre lo que ha admitido que no le causó ningún problema sino que asegura: "Me sentí orgullosa de la familia que me tocó".

No es la primera vez que Gloria Camila se muestra orgullosa de su familia y es que la joven ya se ha convertido en toda una defensora de la memoria de su madre, Rocío Jurado. Algo que ya nos ha demostrado en otras ocasiones como cuando acudió al programa de TVE 'Lazos de sangre' dedicado a la artista.

En cuanto a sus orígenes colombianos también los tiene muy presentes, tanto es así, que decir que está orgullosa de ellos se quedaría corto. Y es que Gloria Camila ha enseñado un tatuaje que se ha hecho en el muslo en el que se lee "Made in Colombia", como respuesta a un fan que le preguntaba sobre sus sentimientos por su país de origen.

