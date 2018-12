25 dic 2018

¿Quién dijo que entre Gloria Camila y su padre, José Ortega Cano, hay mal rollo? Las palabras de la joven en 'Ven a cenar conmigo: edición gourmet', asegurando que su familia estaba rota y que no habían quien lo salvase, abrieron el camino a las especulaciones de un distanciamiento entre ellos.

Gloria Camila se ha encargado de zanjar los rumores. Aprovechando el cumpleaños del diestro, compartió una batería de imágenes en Instagram de lo más familiares. Fotos de esa infancia que él y Rocío Jurado les dieron a ella y a su hermano, José Fernando. Porque no hay que olvidar que, en el mismo espacio de Cuatro, también subrayó que no le podía haber tocado mejor familia.

"Como una ola, tu amor llegó a mi vida...", comienza ese mensaje, haciendo un guiño a su madre con uno de sus temas más famosos. "Podría empezar así, diciéndolo de tal manera que además es cierta", añade Gloria.

"Hoy es el cumpleaños del hombre de mi vida, mi confidente, mi gruñón cuando hago las cosas mal, mi primer fan cuando las hago bien, mi debilidad, mi maestro, mi valiente, mi amigo, MI PADRE", prosigue la joven, en una demostración de amor hacia Ortega Cano.

"Creo que tú y todos sabéis el amor que te tengo, que por ti muevo montañas, que si te caes, yo te levanto, como las miles de veces que he caído yo, y tú me has levantado", le agradece en este emotivo texto que llega en plenas Navidades.

"Te amo papá, te amo muchísimo, y siempre te amaré. No me faltes nunca", concluye, dando en la boca a todos aquellos que se aventuraron a predecir la fisura entre ella y al que llama el hombre de su vida.

