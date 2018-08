21 ago 2018

Tania Llasera vuelve a estar en el centro de la polémica. La presentadora compartió una imagen de su hijo, Pepe Bowie, jugando con una niña. Una estampa veraniega de lo más normal. "Son el día y la noche y se llevan de lujo, Eli Hendrix y Pepe Bowie lo dan todo cada vez que se ven", escribió.

Las críticas no tardaron en llegar y Tania Llasera fue tachada de racista por comparar a su hijo con el día y a su pequeña amiga con la noche debido a su color de piel. Fueron muchos los seguidores de la presentadora que salieron en su defensa, alegando que solo quienes vieran racismo en ese comentario tenían realmente un problema de racismo.

A pesar de ello, la presentadora también quiso responder a todos los comentarios negativos recibidos. "Este es un mensaje de amor por el color, la diversidad y la mezcla. Mi foto anterior ha abierto un debate sobre un comentario que al parecer es puro #racismo, y hay mas comentarios feos que bonitos, pero me quedo con la gente que lo entiende: no tiene nada que ver con el color de la piel o de dónde vengas. Lo importante es la limpieza de la mirada, y que a mi hijo le flipa jugar con su amiga y ya esta! Son sentimientos puros, los niños nos dan lecciones a todas horas, como adultos hemos de aprender a mirar bien, para verlo y entenderlo. Aprendamos a mirar señores y señoras con el corazón y no con los ojos. #amor", ha escrito

