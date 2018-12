4 dic 2018

Clara y directa, Tania Llasera ha hablado sobre cómo ha cambiado su vida con la maternidad. La presentadora, que ha tenido que afrontar en muchas ocasiones que la acusaran de mala madre en las redes sociales, se ha abierto ante la audiencia de su canal de Mtmad.

Allí, lo primero que hacía, provocando las risas de los seguidores, era sincerarse sobre cuánto de mermada se ha visto su relación íntima con su marido. "Sé mucho de sexo, pero práctico poco", eran las palabras de Llasera, que culpa de esta abstinencia a los dos pequeños que tiene por casa y que no le dejan tiempo para nada.

Después de limpiar culos, no me apetece"

"No sabéis lo que es tener dos niños, todo el día cambiando pañales, eso no me enciende. Después de limpiar culos, no me apetece", explicaba con más detalle, para que su versión quedase lo suficientemente clara.

Llasera, que no suele tomar en cuenta las opiniones dañinas de los 'haters', no ha tenido inconveniente en mostrar a sus 'followers' sus andanzas como madre. Y, ahora, destapa su vida sexual sin ningún tipo de tapujo. Fiel a su estilo.

