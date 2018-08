23 ago 2018

No hay noticia de Céline Dion que no acapare titulares. Si el verano de 2016 fue un punto de inflexión en su vida por el fallecimiento de su marido y su hermano -con dos días de diferencia-, la cantante the 'My heart will go on' no ha sido desde entonces la misma. No obstante, parece ser que la intérprete ha encontrado en Instagram una vía de escape a su tristeza y desde hace algún tiempo su red social ha evolucionado en la calidad y arquitectura de sus fotos.

Muchas instantáneas dejan entrever el gusto estético que se refleja en sus fotos. ¿Cosecha de la artista o hay una mano invisible? Pues quien está detrás de las fotos más fashionistas y coloridas de Dion no es otro que su estilista Law Rach. Su 'arquitecto de imagen' -como le gusta que le llamen- es el artífice de sus fotos mas rompedoras, donde ella posa sensual y vestida de la forma más glamurosa y fashionista.

“Céline no tiene miedo. Y cuando tienes ese tipo de energía, tienes la actitud con la que podemos hacer lo que queramos y no tenemos que preocuparnos sobre a quién le gusta o le disgusta. Se supone que la moda debe ser polarizadora. Tiene que ser abrumadora”, afirma su estilista. De hecho, la canadiense sólo lleva alta costura en sus conciertos desde hace seis años. Firmas como Armani Privé, Schiaparelli, Giambattista Valli, Versace… mandan a sus estilistas para vestirle.

Rach ha posibilitado que Dion sea un rostro clave en el 'front row' de algunos de los desfiles de la semana de la Alta Costura de París como Balmain, Ralph & Russo. También que acudiera al mayor evento de moda como es la Gala del Met en Nueva York. Esto no hace sdino que aumentar el número de 'likes' de sus publicaciones y sus 'followers' suban como la espuma, cosechando hasta el momento de 2,5 millones de seguidores.

Céline Dion acude a la Met Gala 2017 en Nueva York. pinit

Dion conoció a Roach a través de sus hijos, fans de la estrella Disney Zendaya Coleman. Impactada por sus estilismos, indagó en quien era su estilista hasta dar con él. "Nunca habría podido soñar que esta leyenda me estuviera llamando para trabajar conmigo”, recuerda Roach. Al día siguiente de conocerse, Dion invitó al estilista un mes a París para trabajar en el vestuario de su 'tour'. Atención instagrammers del mundo: un nuevo icono de la moda ha nacido.

