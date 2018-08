22 ago 2018

Adaptados a su nueva vida italiana. Así se encuentran Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en la que es su nueva ciudad, Turín. La pareja ya está instalada en la ciudad italiana y el portugués ya adaptado a su nueva familia blancanegra, la Juventus. Para celebrar la victoria de su nuevo equipo, el futbolista ha subido una foto a sus redes donde aparece posando rodeado de su familia, su pareja y sus cuatro hijos -Cristiano, Mateo, Eva y Alana-. Todos ataviados con la equipación del equipo italiano.

"La famiglia bianconera! #finoallafine" (la familia blancanegra! #hastaelfinal) escribía el astro portugués. Parece que en su casa tiene a sus mejores y más fieles seguidores. Además, la modelo ha subido otra imagen donde aparece jugando en una piscina de bolas con los mellizos del portugués y la hija de ambos. "Cuando la mamá es peor que los hijos...los amo infinito #sweetDreams", titulaba.

La famiglia bianconera! #finoallafine Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 21 Ago, 2018 a las 10:56 PDT

Rodríguez, amante de la moda, ha encontrado la horma de su zapato en su nueva 'vita all'italiana'. Seguidora de su pareja en el campo, almuerzos en restaurantes de turín, compras en el cuadrilátero de la moda en Milán... son algunos de sus pasatiempos favoritos en esta nueva etapa. De momento no piensa en boda, aunque no lo descarta: "La boda... me encantaría, como a toda mujer enamorada. El deseo de casi toda pareja es culminar su amor con hijos y matrimonio, como es evidente. Quizá, algún día, llegue ese momento",confesó.

