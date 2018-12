4 dic 2018

Ayer se celebró en París la gala de entrega del Balón de Oro. Una ceremonia en la que Luka Modric, tal y como se había rumoreado en los últimos días, se alzó con el galardón. Y hubo a quien no le sentó nada bien. Cristiano Ronaldo, que había conseguido los tres últimos, se ni siquiera se dignó a aparecer por la ceremonia.

Algunos hablan de una rabieta por haber perdido. Otros, de que está tratando de exponerse lo menos posible a los medios después de que una modelo le haya demandado, desde Estados Unidos, por una presunta violación que tuvo lugar el pasado 2009.

Mientras él calla y no da detalles sobre qué es lo que le ha llevado a no acudir, sus hermanas se han dedicado a dejar claro lo que les ha molestado a ellas: simplemente, que no se lo hayan dado a su hermano como en ediciones anteriores.

Katia Aveiro ha colgado una imagen del 7 de Portugal con uno de sus últimos Balones de Oro y ha escrito debajo: "El mejor jugador del mundo... para el que entienda de fútbol claro. Estoy preocupada por el futuro del fútbol".

Y si las palabras de Katia les parecen fuera de lugar, atentos a las de su otra hermana, Elma, que ha sido mucho menos elegante y sutil. "Por desgracia, este es un mundo que vive de la pobredumbre, la mafia y el hijo de puta del dinero. El poder de Dios es mayor que toda esa putrefacción. Dios tarda, pero no falla", ha sentenciado, también al lado de una imagen de Cristiano sosteniendo uno de sus trofeos.

