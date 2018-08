22 ago 2018

No son buenos tiempos para Julián Muñoz. El exalcalde de Marbella acude dos veces por semana a la consulta médica debido a su grave estado de salud. "El médico me tiene que ver dos veces por semana porque necesito atención médica constante". Sin embargo, varios medios han afirmado que tiene pensado casarse.

Ha querido hacer unas declaraciones en 'El programa del verano' vía telefónica donde ha aclarado su supuesta boda: "Tengo 70 años, estoy enfermo y no me voy a casar. No le he regalado un anillo a nadie y tampoco le he pedido matrimonio", explicaba en directo.

Además, ha querido aclarar la verdad sobre las supuestas vacaciones de lujo que estuvo disfrutando durante una semana en Castelldefels con su actual pareja, Liv Paulo: "Yo no he estado en Castelldefels", afirmaba contundente.

