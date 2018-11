2 nov 2018

Julián Muñoz cumplirá el resto de condena en casa. Así es como lo ha anunciado la Audiencia Nacional, que ha aceptado el recurso interpuesto por le ex de Isabel Pantoja. Esto se debe al complicado estado de salud en el que se encuentra actualmente.

Se le ha diagnosticado una patología crónica que no tiene pronóstico de recuperación. Esta enfermedad es una pluripatología crónica de carácter cardiovascular, algo que, según afirman los médicos, no va a mejorar.

Hace tan solo un año, Julián Muñoz ya paso condena en su casa aunque días más tardes, se vio obligado a acudir de nuevo a la cárcel ya que se hicieron públicos unos vídeos en los que se veía a Julián Muñoz en buenas condiciones, bailando sevillanas, intuyéndose que estaba en buenas condiciones.

Sin embargo, esta vez no volverá a ocurrir pues el ex de Isabel Pantoja llevará un control telemático, lo que permite que esté totalmente controlado. El ex alcalde de Marbella pasará el resto de condena junto a su familia.

