23 ago 2018

Finalmente ha aparecido. La exconcursante de 'Gran Hermano 14', Desirée, ha aparecido después de cinco días en paradero desconocido. Sus familiares se preocuparon por ella, al no tener noticias suyas desde el 15 de agosto.

Una de las concursantes más polémicas de su edición, ha asegurado a 'Fórmula TV', que se encuentra en buenas condiciones, ajena a todo el revuelo que se había creado entorno a su desaparición. Según narra el mismo medio, 'la ex gran hermana' decidió "desconectar unos días, dejar el móvil en casa e irse a la montaña".

"Me veo obligada a salir del retiro espiritual al que había decidido sumerguirme para aclarar el revuelo que se ha formado sobre mi desaparición. Que mi estado anímico no pasa por el mejor momento causa de la catarsis personal que he vivido durante este último año no es nada nuevo pero hasta el punto de suicidarme o ser una persona manipulable es algo muy contrario a mi forma de ser, demostrado con el paso del tiempo.", escribía en su cuenta de Instagram.

Desde que el 16 de agosto se desconociera su paradero, sus familiares solamente conocieron de su existencia con una publicación el día siguiente, donde Desy aseguraba haberse enamorado: "Me estoy enamorando de nuevo y me da miedo...".

Además, su anterior publicación en su cuenta de Instagram no alentó mucho a sus familiares: una imagen de un féretro con una reflexión hacían preocupar a sus más allegados.

