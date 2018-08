22 ago 2018

Desirée Rodríguez (32), más conocida como 'Desy', fue una de las concursantes de 'Gran Hermano' más polémicas y ahora se encuentra desde hace días en paradero desconocido. Y es que ni sus amigos, ni tampoco sus familiares, consiguen localizarla desde el pasado 16 de agosto.

La sevillana reside en la actualidad en el pueblo Vega de Vagaz (cerca de Astorga), tal y como informa 'Jaleos'. Dicho medio se ha puesto en contacto con dos amigos de la exconcursante, los cuales aseguran que Desy no ha dado señales de vida en días y que tampoco su comportamiento fue extraño los últimos días antes de su desaparición.

Lo cierto es que lo último que se sabe de la 'ex gran hermana', es su última publicación en Facebook del 16 de agosto, publicación en la que compartía un mensaje lleno de ilusión "Me estoy enamorando de nuevo y me da miedo...".

En cuanto a su anterior publicación, fue el 10 de agosto en Instagram y esta no fue tan esperanzadora. 'Desy' compartía una foto de un féretro en su perfil, junto a una reflexión: "Todo ser humano debería comprender que decidir sobre cuándo morir no es pecado, a pesar de lo que la religión nos ha inculcado. La muerte es el acto más natural de la vida y, como el amor, el mayor acto que puedes hacer cuando te quieres de verdad es dejar volar tu alma por mucha incertidumbre que te llegue a crear".

Por el momento la familia de Desiré continúa desesperada con su búsqueda y con la ilusión de lograr localizarla a través de algún amigo o de alquien cercano.

