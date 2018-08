23 ago 2018

A principios de semana saltaba el escándalo. Era 'The New York Times' quien aseguraba que la actriz Asia Argento, una de las demandantes de Harvey Weinstein e impulsora del #MeToo habría abusado sexualmente de Jimmy Bennett, compañero de profesión, cuando este tan solo tenía 17 años.

Ella no tardó en dar la cara y desmentirlo. Emitió un comunicado asegurando que eso jamás había pasado y que, el dinero que ingreso en la cuenta de Benett, era para echarle una mano en un aprieto económico, no para comparar su silencio.

Ahí nos habíamos quedado, hasta que 'TMZ' ha decidido publicar en su web una foto de ambos desnudos en la cama. Así las cosas, ahora Asia reconoce que sí hubo relaciones sexuales -algo que había negado en su primer comunicado-, pero que fueron consentidas. Vamos, que lo que niega es el abuso.

La mencionada web da detalles de la imagen, sosteniendo que esa noche de sexo tuvo lugar en una habitación del hotel Marina del Rey, ubicado en California, un estado en el que la edad para que las relaciones sean consentidas es de 15 años.

Pues si hubiera poco, TMZ ha publicado una serie de mensajes que dejarían al descubierto a Argento. "Tuve sexo con él y se sintió raro. El público no sabe nada, solo lo que escribió 'The New York' Times... El niño caliente me saltó", son las palabras con las que trata de sastisfacer la curiosidad de quienes le preguntan. Añade que, efectivamente, podría haber fotos en la cama, pero que no único que se vería serían sus tetas.

Veremos cómo acaba esta historia...

Más noticias de Asia Argento...

