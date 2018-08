23 ago 2018

Muchos han sido los titulares que ha protagonizado Asia Argento desde que el domingo pasado saliese a la luz la noticia de que había pactado un acuerdo con Jimmy Bennett en el que le pagó 332.982 euros por no ser acusada de abuso sexual.

Ahora, días más tarde, el actor ha roto su silencio y ha emitido en un comunicado los motivos que le llevaron a no hacer público antes el abuso por parte de Asia Argento. Según ha explicado, sentía "vergüenza" y tenía miedo a "ser parte de la narrativa pública".

Además, que Asia Argento se convirtiese en pionera del movimiento #metoo y denunciase por agresión sexual a Harvey Weinstein hizo que resurgiese su trauma, algo que le ha impulsado a romper su silencio.

En el comunicado, Jimmy Bennett ha escrito: "Muchos hombres y mujeres valientes han hablado sobre sus experiencias durante el movimiento #metoo y aprecio la valentía que han tenido todos para tomar cartas en el asunto. Yo no conté inicialmente mi historia porque elegí gestionarla en privado con la persona que me hizo daño. Mi trauma resurgió cuando ella hizo público que era una víctima. No he había hecho una declaración pública en los últimos días porque me daba vergüenza y miedo ser parte de la narrativa pública. Yo era menor cuando los hechos tuvieron lugar e intenté buscar justicia de una forma que tuviera sentido para mí en aquel momento porque no estaba preparado para lidiar con las ramificaciones de mi historia públicamente. Entonces creí que todavía había un estigma sobre ser un hombre en esa situación en nuestra sociedad. No creí que la gente fuera a entender lo que ocurrió desde los ojos de un chico adolescente. He tenido que superar muchas adversidad en mi vida y esto es una de esas con las que tendré que lidiar. Me gustaría poder seguir adelante con mi vida y hoy elijo avanzar, nunca más en silencio".

