24 ago 2018

Pocos días después de cumplirse un año del fallecimiento de Ángel Nieto, su familia ha llegado a un acuerdo y por fin se ha podido repartir la millonaria herencia del 12+1 campeón del mundo. La razón principal para que esto se ejecutara en el mes de agosto reside en que el plazo máximo que la ley permite para repartir una herencia, un año, estaba a punto de cumplirse.

Este medio se ha puesto en contacto con algunos de los hijos del piloto para conocer los detalles de la repartición, quienes no han querido pronunciarse. Sin embargo, según ha podido saber 'Corazón' por fuentes cercanas a la familia, la negociación, que ha durado casi un año, no ha sido fácil puesto que, al parecer, no han sido los pocos los problemas que habría podido poner la ultima compañera sentimental del piloto, Belinda Alonso, en defensa de sus intereses y sobre todo, de los de su hijo Hugo, que aún es menor de edad.

Aún así, y después de que los hermanos mayores, Pablo y Ángel, cedieran en algunos puntos que no han sido revelados, se ha llegado a un acuerdo para que los tres hijos reciban lo que su padre les legó. La fortuna de Ángel Nieto, podría rondar los 20 millones de euros. Aunque muchos de los objetos, como las motos, premios, cascos, monos de competición y otros, relacionados con la carrera deportiva del piloto, habrían adquirido un valor incalculable después de la muerte del piloto.

20 millones en juego

La herencia se compone principalmente de dos casas; una en Madrid, que ha sido heredada por sus tres hijos y Belinda, quien ya había recibido en vida de Ángel una parte proporcional; la casa de Ibiza, la joya de la corona, situada en el sur de la isla pitiusa, valorada en al menos diez millones de euros, que se habría repartido en partes iguales entre los tres hijos y la última pareja del piloto.

El Museo Ángel Nieto, que albergará todas las posiciones y recuerdos deportivos de Nieto, sus diversos negocios, como la ITV en Vallecas que lleva su nombre y los activos de las empresas que aún se mantienen en ejercicio –Nieto Team S.L., Duero-2006 S.L., Angel Nieto S.L. y Es Cami de Biax S.L.– y que a día de hoy aún tienen como administradores solidarios a sus hijos mayores, Ángel y Pablo, se repartirán solo entre los tres hijos del deportista.

