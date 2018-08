27 ago 2018

Los escándalos rodean al presidente Donald Trump que, sin embargo no parece que se vea afectado por lo que sucede a su alrdedor. La última de las noticias sobre él se suma a esa lista de informaciones controvertidas para la opinión pública estadounidense: podría tener un hijo ilegítimo, fruto de una relación con una de las amas de llaves de la Torre Trump.

La historia se remonta a los años 80, pero es ahora cuando ha saltado a la luz. Según relatan diversos medios, el 'affaire' se produjo cuando estaba casado con Ivana Trump y varias personas del entorno del ahora presidente lo sabían. Entre ellos Dino Sajudin, un antiguo portero de la Torre Trump, por cuyo silencio supuestamente habrían pagado hace unos años.

La CNN se ha hecho con el contrato que Sajudin firmó con American Media Inc. (AMI) por el cual la cadena tenía los derechos de esa información y él habría recibido 30.000 dólares (unos 25.000 euros) a cambio de mantenerse callado sobre ese asunto a perpetuidad, so pena de una multa millonaria.

Delito electoral y divorcio

La publicación de ese contrato ha sacado a la luz la historia, que suma un escándalo más a los supuestos pagos que el exabogado del presidente, Michael Cohen, habría hecho a dos mujeres, Stormy Daniels y Karen McDougal. Ahora se investiga si habría podido incurrir en un delito electoral. Eso sucedería si se demuestra, como dice Cohen, que los pagos se realizaron con dinero de la campaña electoral, algo que Trump niega, ya que aduce que sus pagos salen de su propio bolsillo.

Mientras, su exasistente, Omarosa Manigault, ha salido a la palestra para publicar un libro, ‘Unhinged: An Insider’s Account of the Trump White House’, en el que asegura que Melania Trump está decidida a pedir el divorcio en cuanto acabe el mandato de Trump, quien, por su parte, se ha desquitado insultando a su antigua asesora, sin confirmar o desmentir los rumores que sitúan a la pareja presidencial cada vez más distanciada.

