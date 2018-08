30 ago 2018

No dejar de tomar el sol. Lydia Lozano se sometió, ayer por la tarde en 'Sálvame', a un estudio sobre su piel donde se ha asegurado que la colaboradora tiene tanorexia, una adicción a tomar el sol.

Últimamente, su tono de piel ha cambiado aunque los telespectadores están acostumbrados a ello pues Lydia Lozano cada vez que se va de vacaciones, vuelve más morena de lo que ya estaba. Gracias a una dermatóloga, se ha podido observar cómo la piel de Lydia Lozano ha empeorado con el paso de los años debido al sol.

"A mi me gusta mucho, me da mucha energía. Me gusta mucho porque me viene bien para la espalda", se justificaba Lydia Lozano. Sin embargo, aunque la colaboradora se justifique, los problemas de piel que podría tener son bastante graves.

"Yo estoy muy morena y siempre hay un problema de maquillaje, desde que ha venido la alta calidad a la televisión", concluía la presentadora. Por el momento, parece que no tiene intenciones de poner remedio a este problema.

