Lydia Lozano lleva unas semanas complicadas después de ser acusada de querer ganar dinero con unas fotos de Kiko Matamoros en un prostíbulo. Aunque demostró que su intención no era comercializar esas imágenes, tuvo que enfrentarse a su compañero en el último programa de 'Sálvame'.

La colaboradora afirmó que no le resultaba extraño ver que Kiko Matamoros había visitado un 'sitio de lucecitas', a lo que él le respondió: "¡Tú que los frecuentas en Madrid te va a llamar la atención!". Todo esperaban una negación de Lydia Lozano, pero no fue así. "He ido mil veces. No es algo malo", ha dicho tranquilamente la colaboradora.

"No es normal. Ni mi madre, ni mi tía, ni nadie va a 'sitios de lucecitas", ha afirmado Rafa Mora sorprendido. "Tienes que hacer más barra", le ha reprochado Lydia Lozano. "Había uno en Madrid donde a las 8 de la tarde iban un montón de empresarios, hablabas, le pedías un reportaje...", ha seguido contando.

"Lydia, trabajo contigo desde el año 2001. Déjalo ya. Te lo pido. No des más información", le ha dicho Carlota Corredera escandalizada.

