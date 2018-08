30 ago 2018

Que a Roberto Leal le gusta la música y el baile, es algo que se conocía. En 'Operación Triunfo 2017' y 'Bailando con las estrellas' así lo han demostrado. Un 'show-man' que no sólo lo demuestra en televisón; las redes sociales se han convertido para él en el emjor de su platos. Leal ha revolucinado las redes con un video donde aparece bailando versionando el videoclip de la canción ‘Yo ya no quiero ná’, de la ex concursante de ‘OT 2017’ de Lola Indigo.

Bajo el nombre artístico de 'Lola Miniyo' y con la canción versionada 'Se me había enfriado la tostá’, el presentador hace una sátira de la tendencia 'foodie' en redes de los desayunos 'instagrameables': "Os presento al grupo que cubrirá las vacaciones de @lolaindigomusic cuando lo necesiten. Nos llamamos "Lola Miniyo" y en nuestro primer cover con letra y voz propia, reflejamos la dura vida de los que somos instagramers a la hora de desayunar. Os dejo el tema completo (sin cortes) en mi canal de youtube (link en bío)", escribía el presentador.

En el videoclip Roberto Leal aparece junto a sus sobrinos y dos estrellas: su hija Lola y su perra Pepa. Una muestra más del humor al que nos tiene acostubrados el sevillano y que refleja que, con risas, la vuelta de vacaciones es menos dura.

