31 ago 2018

Uno más a la colección. Pero esta vez cargado de significado. Hablamos del nuevo tatuaje que se ha hecho Ariana Grande en el antebrazo y que ya se ha hecho viral en las redes sociales. La artista se ha tatuado a Chihiro, el dibujo animado y protagonista de la película 'El viaje de Chihiro', que esconde un mensaje que no ha dudado en compartir.

No están siendo unos meses fáciles para Grande. Tras comprometerse con el actor Pete Davidson, ambos han tenido que hacer frente a las críticas por la celeridad de su decisión. No obstante, luchan a contracorriente contra los rumores y comentarios. El atentado de Manchester en mayo de 2017 aún presente en su cabeza y corazón, la artista no volvió a ser la misma. Y todo eso es lo que ha querido reflejar con su nuevo tatuaje.

Chihiro, el nuevo tatuaje de Ariana Grande. pinit

En sus últimos Stories, Grande ha mostrado su tatuaje que luce en el brazo izquierdo: la imagen de Chihiro, una niña debe buscar su libertad y la de sus padres para regresar al mundo al que pertenecen. La cantante ha querido pronunciarse sobre su nuevo 'compañero': "El crecimiento personal de Chihiro hasta convertirse en una persona capacitada, es un factor central en el desarrollo de la trama de 'El viaje de Chihiro'", afirma.- Una película que narra la transformación de una chica infantil y asustadiza en una joven responsable y valiente.

Y eso es lo que quiere. Aprender a poner sus miedos a un lado por aquellos a quienes 'cuida'. Su último trabajo 'Sweetener', está cargado de sentimiento y recuerdo al terrible atentado. Ahora ha recuperado la sonrisa al lado de Davidson, preparada para luchar y ser más fuerte que nunca.

