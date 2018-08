21 ago 2018

Compartir en google plus

Eran una de las parejas más buscadas y por fin han posado juntos. La cantante Ariana Grande y Pete Davidsonacudían juntos al photocall de los MTV Music Video Awards 2018 en el Radio City Music Hall de Nueva York. Ambos han sido fotografiados, complices y con muestras de cariño, si bien el momento más esperado fue el beso que se dieron -el primero de ambos en una 'red carpet' y que confirma el buen momento sentimental que atraviesan.

Ya en el escenario, Grande interpretó el tema 'God is a Woman', perteneciente a su álbum 'Sweetener', una de las actuaciones más espectaculares de la noche. Todo bajo la atenta mirada de Pete Davidson, que aplaudió a su novia, galardonada con el premio al mejor vídeo de música Pop por 'No Tears Left to Cry'.

Ariana Grande y Pete Davidson se besan en el photocall pinit

Era a finales de mayo cuando la pareja fue filtrando su amor a golpe de fotos en Instagram, aunque no confirmaron nada serio. Fue un mes después en el programa 'The Tonight Show' con Jimmy Fallon, donde hablaron de su compromiso y sus proyectos personales. La cantante que no ganaba este premio desde 2004 por 'Problem', subió al escenario durante la gala a su madre y a su abuela, convirtiéndose en una anécdota de la noche.

Más noticias sobre Ariana Grande

- Ariana Grande le pone a una canción el nombre de su prometido

- El polémico regalo de Pete Davidson a Ariana Grande

- Ariana Grande y Pete Davidson confirman que se casan

¿Sabías que Ariana Grande es Cáncer? Consulta su horóscopo