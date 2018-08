31 ago 2018

Compartir en google plus

Un nuevo palo para Brad Pitt. Tras la demanda de Angelina por no pagar la manutención de sus hijos, ahora tiene que lidiar con un nuevo frente. El abogado de Nueva Orleans está tramitando una demanda contra el actor y su Fundación 'Make It Right'. El motivo, que algunas de las casas ecológicas que construyó después del huracán Katrina sufren un grave deterioro con materiales deficientes.

El letrado alegó las secuelas físicas que tendrían los habitantes de estas casas debido a esta deterioro. Pitt fundó su ONG en 2006, un año después del desastre, con ayuda del diseñador William McDonough. Su objetivo era proporcionar un techo a aquellos que lo habían perdido todo en el desastre natural. Los 86 edificios construidos fueron creados por los mejores arquitectos, entre ellos Frank Gehry, con un desembolso de 24 millones de dólares (286.000 por casa).

Una de las casas llevadas a cabo por la ONG del actor en Nueva Orleans. pinit

"Se hicieron muchas promesas de arreglar las casas que vendieron inicialmente a estas personas, y no lo hicieron", denuncia el abogado. Fuentes cercanas al actor admiten que Pitt lleva trabajando "desde hace un año" para sofocar estos problemas y que ha donado más dinero a la causa. "Una vez que sabía que había cosas que no estaban a la altura de los estándares que él y otros esperaraban, lo abordó. Por eso esta reclamación le ha sorprendido", revela el abogado.

Más noticias sobre Brad Pitt

Angelina Jolie despide a la abogada que lleva su divorcio con Brad Pitt

Brad Pitt asegura que es falso que no pague la manutención de sus hijos

Brad Pitt consigue la custodia compartida de sus hijos con Angelina Jolie

¿Sabías que Brad Pitt es Sagitario? Consulta su horóscopo