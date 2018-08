31 ago 2018

Al tiempo que zanjaba definitivamente su matrimonio con Jennifer Garner, Ben Affleck volvió a acaparar los titulares por su nuevo ingreso en un centro de desintoxicación por sus problemas con el alcohol.

El actor, que sufre alcoholismo desde hace décadas, aparecía en unas fotografías en la parte posterior de un coche visiblemente afectado mientras era transportado por su exmujer al centro de desintoxicación.

Esta no es la primera vez que Affleck necesita ayuda. En el paso, llegó a confesar su problema en su cuenta de Facebook: "La adicción al alcohol es algo con lo que he lidiado en el pasado y que continuaré confrontando. Quiero vivir al máximo y ser el mejor padre. Quiero que mis hijos sepan que no deben de sentir vergüenza por pedir ayuda cuando la necesitas".

El problema viene de atrás, el actor tuvo una infancia difícil marcada por el divorcio de sus padres. Pero fue el alcoholismo de su padre el que hizo mella en su vida para siempre. A lo 24 años se declaró sobrio tras años enganchado el alcohol, aunque sufrió una recaída.

En 2001, tras finalizar su relación con Gwyneth Paltrow, Ben ingresó por primera vez a rehabilitación para un programa de 30 días.

Durante los 10 años de matrimonio que mantuvo con Jennifer Garner consiguió apartar el alcohol de su día a día, pero con el tiempo volvió a engancharse a esta sustancia y, ahora, sabemos que no ha conseguido superarlo.

