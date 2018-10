5 oct 2018

Acaba de salir de rehabilitación de nuevo y ha querido hacer un examen de conciencia y compartirlo con el mundo. Ben Affleck está arrepentido del daño que le ha hecho a su familia y seres queridos con sus adicciones.

Así que, ha decidido escribir una carta de arrepentimiento y hacerla llegar al mundo a través de su cuenta de Instagram. "Esta semana completé una estadía de cuarenta días en un centro de tratamiento por adicción al alcohol y permanezco en atención ambulatoria", comienzan las líneas del autor.

"El apoyo que he recibido de mi familia, compañeros de profesión y fans significa más para mi que cualquier otra cosa. Me ha dado la fuerza y el apoyo para hablar de mi enfermedad con otros", agradece Affleck a su entorno.

Y continúa: "Luchar contra cualquier adicción es un proceso que dura la vida entera y es difícil. Por eso, uno no sale ni entra nunca en tratamiento. Es un compromiso a tiempo completo. Estoy luchando por mí mismo y por mi familia".

Luchar contra cualquier adicción es un proceso que dura la vida entera"

"Muchísima gente me ha contactado en las redes sociales y me han hablado de sus propios recorridos con la adicción. A toda esa gente, quiero daros las gracias. Vuestra fuerza es inspiradora y me apoya de maneras que no pensé que fueran posibles. Me ayuda a saber que no estoy solo", se puede leer en esas líneas con las que parece querer hacer una catársis.

Más noticias de Ben Affleck...

- Ben Affleck vuelve al trabajo tras su paso por rehabilitación

- Las razones por las que Ben Affeck no ha superado el alcoholismo

- Jennifer Garner lleva a Ben Affleck a desintoxicación

¿Sabías que Ben Affleck es Leo? Consulta su horóscopo