1 sep 2018

Compartir en google plus

El lío está servido. Hace unos días Oriana Marzoli, próxima concursante de 'GH VIP' (Telecinco), cuestionaba el papel de Terelu Campos como madre. La acusación sorprendía, puesto que Oriana se encuentra entre el grupo de amigos de Alejandra Rubio, hija de la colaboradora de 'Sálvame'.

La réplica no se ha hecho esperar. Rubio ha querido zanjar el asunto y no dar lugar a más especulaciones sobre el papel de su madre. Ha sido en Instagram donde ha querido mandar un contundente mensaje en sus stories: "¡Mi madre es una madre estupenda! No tengo nada más que decir".

Confiamos en que la declaración de Alejandra sea suficiente para Oriana, porque tal y como indicó Terelu, sus acusaciones acaban afectando a la persona que se encuentra en medio.

Más noticias de Terelu Campos...

- Terelu Campos: "He estado bastante fastidiada, pero estoy mucho mejor"

- Las lágrimas de Carmen Borrego al hablar de la posible mastectomía de Terelu Campos

- Terelu Campos, nueva visita al hospital para paliar los dolores

¿Sabías que Terelu Campos es Virgo? Consulta su horóscopo