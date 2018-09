13 sep 2018

Vive un momento muy agradable junto a su pareja. Alejandra Rubio está preparando todo para irse a vivir con su pareja, Álvaro Lobo. La pareja ha decidido mudarse a Malasaña lo que supone que la hija de Terelu Campos abandone el nido familiar que había creado con la colaboradora de 'Sálvame' en uno de los barrios más lujosos de Madrid.

Sin embargo, el estrés de la mudanza le ha provocado a Alejandra Rubio un problema de salud frecuente y nada grave. Un herpes facial ha provocado que la hija de Terelu Campos tenga que visitar el hospital momentáneamente. Así lo ha publicado ella en su cuenta de Instagram, al preguntarse "por qué todo me pasa a mí".

"Sí, me ha salido un herpes y me pica mucho. ¡Es horrible!", afirmaba la influencer. Ha sido tal la expectación que ha creado, que incluso la nieta de María Teresa Campos ha pedido ayuda a sus seguidores: "¿Para dormir me lo tapo para no contagiarlo a las sábanas o lo dejo al aire también?", preguntaba.

Parece que Alejandra Rubio no tiene muy claro como solucionar este pequeño problemilla que le ha ocasionado el estrés producido estas últimas semanas.

