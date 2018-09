1 sep 2018

A principio de verano Raquel Bollo sorprendía, incluso a su propia madre, echando el cierre a su tienda de Sevilla. Algunos aseguraban que se debía a que tenía problemas económicos, pero ella misma desmintió las informaciones en el plató de 'Viva la vida', programa del que es colaboradora.

"Siempre he cerrado el mes de agosto. Me viene bien hacerlo en julio y agosto porque puedo liquidar desde mi página web y mi cuenta de Instagram", explicaba en el espacio que presenta Toñi Moreno. Y añadía que llevaba un tiempo rondándole la cabeza un "proyecto de cambio" sobre el que no daba pista alguna, pero que puede ser el motivo de lo que ven en estas páginas.

Ni más ni menos que las prendas de su colección Alma —comparte nombre con la hija de la creadora— vendiéndose en un mercado de la capital hispalense. Y a buen precio, porque algunos de los pendientes que en la tienda de Raquel se vendían por 80 euros, en este mercadillo del Charco de la Pava podían adquirirse por 10. Los transeúntes que pasaban junto al puesto donde se ofrecía esta mercancía, se sorprendían al comprobar que, efectivamente, eran las prendas de la exmujer de Chiquetete.

Estas son algunas de las prendas de Raquel Bollo que estaban a la venta. pinit

La revista Corazón ha intentado hablar con Raquel para conocer los motivos que le han llevado a deshacerse de este 'stock', pero no ha obtenido respuesta. Igual, anda descansando para coger fuerzas y poner en marcha ese misterioso proyecto ahora que empieza un curso nuevo.

