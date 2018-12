3 dic 2018

¿Qué es lo que ha llevado a Raquel Bollo a volver a ser colaboradora de 'Sálvame'? Pues parece que una deuda con su representante, Pepa Caballero. Al menos, eso es lo que aseguraban en 'Socialité', donde cifraban esa cantidad que la debe en 30.000 euros.

Una cifra a la que, según informan hoy desde 'El Español', habría que añadir los intereses que el juez considere convenientes por la demora en el pago de esta deuda que ha cambiado los planes que tenía la Bollo. O, al menos, que le han llevado a hacer un paréntesis en la vida tranquila que había llevado los últimos meses.

La propia Pepa contaba en 'Socialité' que el contencioso comenzó en 2011, cuando interpuso una demanda contra su representada. "Le gané tres juicios, el último es el del Tribunal Supremo, y no hay posibilidad de apelación", relata antes de añadir: "Esto fue en el año 2015, cuando se ganó. Estamos en 2018, y le he podido embargar 124 euros".

Es más, Caballero enumera todos los bienes que la ex de Chiquetete tiene embaragados: "Tiene todo embargado. Tiene su casa de Las Espartinas embargada, su casa de Camas embargada, su 'finquita' embargada, los coches están a nombre de su hijo. Cinco cuentas embargadas...".

Busca el dinero y págame lo que me debes"

Y aprovechaba que tenía delante una cámara para lanzarle un mensaje contundente: "Busca el dinero y págame lo que me debes, que no se puede ser cortijera sin cortijo. Eres una rata metida dentro de un laberinto. Ten cuidado porque, los que intentan vivir y no tributar, tienen un problema".

Veremos si Raquel contesta desde el plató del programa de Telecinco o decide guardar silencio al respecto.

