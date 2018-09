2 sep 2018

Las herencias siempre generan batallas entre los familiares más cercanos, más si son millonarias. Son numerosos los famosos que mueren sin dejar por escrito su última voluntad, lo que genera un largo litigio para repartir los bienes que forman parte de su patrimonio entre sus familiares más cercanos.

El caso más reciente es el de Aretha Franklin, que murió hace unos días víctima de un cáncer. La reina del soul no hizo un reparto en vida de sus bienes y ahora, sus cuatro hijos intentan evitar que su fortuna, valorada en 80 millones de dólares, acabe en manos del hombre con el que compartió sus últimos 30 años de vida, Willie Wilkerson.

Legados millonarios

Pero el caso de Franklin no es aislado. Prince, el cantante que falleció a los 57 años por la ingesta de fentanilo, la misma droga con la que Demi Lovato sufrió una sobredosis, tampoco dejó testamento.

Se calcula que el legado del artista alcanza los 300 millones de dólares, a los que habría que sumar los beneficios que sigue generando su música, y que serán repartidos por igual entre sus cinco hermanos, sin que su hermana biológica Tyka tenga preferencia sobre sus hermanastros.

Déscadas de disputas familiares

Amy Winehouse tampoco dejó por escrito quién se quedaría su herencia millonaria. La muerte sorprendió a la británica a los 27 años y, quizá por lo pronto que sucedió, no se preocupó por dejar por escrito su testamento. Tras las investigaciones de su traumática muerte, se concluyó que fueran sus padres, Mitch y Janis, los que heredasen la fortuna de su hija y que su exmarido Blake Fielder-Civil no recibiera nada.

La batalla judicial por la herencia de Jimi Hendrix se ha extendido 45 años

Sin duda, uno de los litigios por la herencia más largos de la historia ha sido el que ha tenido que lidiar la familia de Jimi Hendrix. En total, la batalla judicial se ha extendido a lo largo de 45 años y ha sido hace pocas semanas cuando su hermana adoptada y su hermano alcanzaron un acuerdo sobre el manejo de su fortuna y sus propiedades.

La mujer y la hija del líder de Nirvana no tuvieron que esperar tanto para repartirse los 250 millones de dólares que dan forma a la fortuna de Kurt Coabain. Se dice que él tenía la intención de divorciarse de Courtney Love, a quien acusaba de adulterio, y, de haberlo hecho, ella no habría recibido nada, pero al no tramitar la separación, ella se quedó con la mitad de su legado.

Ocho años para cuantificar su fortuna

En 1981 se hizo oficial el reparto de los bienes de Pablo Picasso

También Pablo Picasso decidió que su familia se peleara por su herencia millonaria. El proceso para repartir las obras que el artista acumulaba en sus residencias fue largo —había que hacer inventario de más de 1800 pinturas, 1200 esculturas, 7000 dibujos...— y, sobre todo, costoso. Marina Picasso y su hermanastro Bernard, junto a la viuda Jacqueline, eran sus herederos legales. Pero también estaban Claude y Paloma, hijos ilegítimos de Picasso con la pintora Françoise Gilot. No fue hasta 1981, ocho años después de su muerte, cuando se hizo oficial el reparto, del que quedó excluido Paulo, su primogénito, que murió dos años después que su padre y que, por lo tanto, no pudo heredar.

En otros ámbitos también los hay que abandonan este mundo sin repartir su herencia. Es el caso de Martin Luther King. Tras su asesinato en 1968, sus bienes pasaron a manos de su viuda y sus cuatro hijos. La mayor, Yolanda, murió en el 2007, un año y medio después que su madre, Coretta Scott. Desde entonces, las disputas entre los tres hermanos vivos son constantes. La última es reciente, por la venta de la biblia del líder de los derechos de los afroamericanos, un objeto sobre el que Barack Obama juró su cargo como presidente de EE.UU.

