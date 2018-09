2 sep 2018 carlos gonzález

El año pasado ganó 26 millones de dólares, lo que la convirtió en la segunda actriz mejor pagada de la televisión, solo por detrás de Sofía Vergara. Pero muy pronto el negocio se le va a acabar. La temporada número 12 de 'The Big Bang Theory', que se estrena el 24 de septiembre en EE.UU., va a ser la última de esta serie que a ella la lanzó a la fama mundial casi desde el anonimato.

El golpe, encima, ha sido inesperado. Chuck Lorre, productor y creador de la comedia, reunió al equipo. Ellos pensaban que era para comunicarles que habían renovado, pero fue justo al revés. Jim Parsons , uno de los protagonistas, abandona y han considerado que, sin él, no tiene sentido seguir.

Estamos ahogados por las lágrimas"

Con razón, Kaley Cuocoescribió en Instagram: "Este viaje ha sido un sueño hecho realidad y me ha cambiado la vida por completo. Acabará cuando acabara, mi corazón siempre iba a quedar partido en dos. Estamos ahogados por las lágrimas".

Llegar hasta aquí, además, no fue fácil. Empezó a trabajar con cinco años como modelo infantil. Después vinieron mil papeles pequeños y, por fin, uno importante en la serie 'No con mis hijas', que no terminó de funcionar. A 'The Big Bang Theory' llegó de rebote. Amanda Walsh fue la elegida para el papel, pero como el piloto no obtuvo los resultados esperados, llamaron a Cuoco. Entró cobrando 60.000 dólares por capítulo, lo mismo que los otros protagonistas, y fue a más. Hasta llegar los cinco actores principales al millón.

Vinieron entonces las disputas internas y las críticas. La diferencia entre lo que ellos ganaban y las dos actrices secundarias, Mayim Bialik y Melissa Rauch, era excesiva -cinco veces más-, así que los protagonistas accedieron a rebajar en 100.000 dólares su salario y que fuera para ellas.

Sus fracasos

Tampoco su vida sentimental ha sido fácil. Durante años mantuvo una relación secreta con su compañero en la serie Johnny Galecki. No se conoció hasta que ella la hizo pública después de la ruptura. Luego se comprometió con el experto en adicciones Josh Resnik. No llegaron a casarse, pero seguro que algo le enseñó para tratar a su siguiente pareja, el tenista Ryan Sweeting. Con este sí pasó por el altar. Lástima que, a consecuencia de una lesión, se hubiera enganchado a los analgésicos.

Ryan arruinó el significado de la palabra matrimonio"

El matrimonio duró menos de dos años: "Arruinó el significado de la palabra matrimonio para mí". Eso sí, el deportista apenas se llevó 165.000 dólares de su fortuna. Y por fin llegó el jinete Karl Cook, que además de montar a caballo es multimillonario. Se casaron el 30 de junio.

La actriz solo tiene, que se sepa, un proyecto entre manos. Un 'thriller' en el que interpreta a una azafata en apuros. La protagoniza y produce ella con la empresa que creó en 2017. "Quiero ser una jefa total. No voy a dejar que se metan conmigo. Quiero que sea una gran compañía y tener muchos proyectos en marcha dentro de unos años", dijo en abril.

Aunque esta no es su primera aventura como productora. En 2014 rodó 'Authors Anonymous', para la que puso dinero y protagonizó. Ni siquiera llegó a estrenarse en los cines y mejor no leer las críticas en Internet...

Más noticias sobre Kaley Cuoco...

- La emocionante pedida de matrimonio de Kaley Cuoco

- La operación de nariz de Kaley Cuoco

¿Sabías que Kaley Cuoco es Sagitario? Consulta su horóscopo