Ha pasado mucho tiempo desde que Zac Efron saltara a la fama con su papel Troy Bolton en 'High School Musical'. Era solo un adolescente que cautivó a las más jovencitas de la época con sus movimientos sensuales en la trilogía de Disney Channel. Fue todo un fenómeno y, a diferencia de sus compañeros, supo reponerse y mantenerse en la cresta de la ola.

Como casi todas las estrellas adolescentes de Hollywood, Zac Efron confesó a los 25 años sus problemas con las drogas. Confesó que era adicto a la cocaína y el alcohol, lo que podía haberle arrebatado un futuro prometedor.

Lejos de venirse abajo y dejarse vencer por las addicones, Efron consiguió reponerse y encontró en el deporte el mejor aliado para salir del hoyo en el que se encontraba. Ahora, el actor está cerca de alcanzar los 30 y sigue manteniendo la rutina de deporte que tan bien le ha venido en los últimos años.

"Hoy no imagino la vida sin machacarme en el gimnasio. Cuando voy me siento vivo, lleno de energía y más alerta que nunca", confiesa el actor en Men's Fitness.

Efron entrena dos veces al día durante cinco días a la semana y solo consume comida orgánica. Además, es muy disciplinado respecto a sus horas de sueño, acostándose todos los días a las nueve de la noche. Esta rutina le ha coronado como el más cachs de Hollywood, ayudándole a protagonizar películas como 'Los vigilantes de la playa'.

"Nunca me he sentido mejor en mi vida que como me siento ahora mismo", asegura Zac Efron. "Siempre me han gustado los retos y explorar mis límites", añade.

Esta nueva rutina de vida ha salvado al actor de morir profesionalmente. Dejando a un lado las adicciones y abrazando el deporte, Zac Efron ha conseguido sobrevivir al éxito de 'High School Musical' y seguir acumulando éxitos en su carrera.

