3 sep 2018

Rafael Amargo la ha vuelto a liar. Ya lo hizo unos días, cuando "aclaró" al periódico 'El Mundo' su condición sexual: "Soy bisexual, creyente y hetero. Ni maricón ni gay", afirmó el bailador. Estas declaraciones causaron un revuelo en las redes sociales que no dudaron en tacharle de homófobo.

No obstante, estas declaraciones no fueron nada, comparado con las que hizo Rafael Amrago en 'Socialité', programa que le dio la oportunidad de aclarar todo lo que salió de su boca. Sin embargo, lejos de solucionarlo, ha metido la pata hasta el fondo.

"Es que a mí no me gusta que nadie llame a otra persona maricón porque es una palabra despectiva y creo que un maricón es un terrorista, un pederasta, un hijo de puta, un ladrón, alguien que haga algo mal", opinaba. Unas declaraciones que no han pasado desapercibidas en las redes sociales.

Lo que está claro es que el bailador no para de liarla cada vez que da su opinión

