¿Qué haría usted con 100.000 euros? Seguro que ya empieza a pensar en qué destinaría tal cantidad de dinero. Este 'dilema' es al que se enfrentan los ganadores de 'GH VIP', el 'reality' de Telecinco que prepara ya su sexta edición. Si bien muchos destinan el premio a acomprarse casas, coches, viajes de lujo y otros caprichos, otros optan por distinta vías, como la ganadora del 'reality' de la edición pasada, Alyson Eckmann.

La norteamericana ha querido revelar en qué ha destinado los 100.000 euros que se llevó como triunfadora del programa. La presentadora se alzó con el premio gracias a su desparpajo y naturalidad, que acabaron cautivando al público. Casi un año después, ha revelado qué ha hecho con el premio: "Está en el banco casi sin tocar, gracias. No querer pagar 1.500$ por una habitación no es igual que no poder. Y tengo casi todo el premio gracias a pensar así", ha confesado.

Esta prudente decisión dista mucho de la imagen alocada que ofrece. Apuesta por la contención y el ahorro en vez del tentador despilfarro a corto plazo. Alyson, que se impuso a la finalista Daniela Blume, no es la única que ha optado por el camino de la contención. Sofía Suescun, la ganadora de 'Supervivientes 2018', guarda a buen recaudo los 200.000 euros del premio y los 300.000 euros de su paso por 'GH 16'.

