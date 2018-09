4 sep 2018

Kanye West es una caja de sorpresas. Eso, sumado a que su ambición no tiene límites, ha tenido como resultado la última noticia bomba donde ha sido protagonista. El rapero ha confirmado que se presentará a la presidencia de EE.UU.

En realidad, no es una novedad. Hace tres años, el rapero, al que ego no le falta, declaró su intención de llegar a la Casa Blanca como nuevo presidente de los Estados unidos. "He decidido presentarme como candidato a la presidencia en 2020", afirmó en aquel entonces. Ahora lo ha vuelto a confirmar, aunque ha cambiado la fecha. "Sí. Cien por cien lo puedo confirmar que me presentaré para... 2024", ha dicho ahora en una entrevista.

Además, tiene todo tan pensado que ya ha elegido nombre para su futuro partido político: The Birthday Party (la fiesta de cumpleaños). "Voy a asegurarme de que la industria médica tenga un buen desarrollo", ha afirmado, indicando uno de sus objetivos si alcanzase el poder. ¿Os imagináis a Kim Kardashian como primera dama?

