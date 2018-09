4 sep 2018

No fue hace tanto que Oriana Marzoli y Alejandra Rubio compartían fotos juntas en Instagram, presumiendo de la gran amistad que les unía. Pero todo eso se ha terminado. El motivo de su ruptura tiene nombre, el de Terelu Campos, la madre de Alejandra.

Al parecer, la colaboradora de 'Sálvame' nunca vio con buenos ojos esa amistad, algo que propició que entre ella y Oriana Marzoli saltaran chispas al conocerse en el plató de Telecinco. "No me quiero meter en si eres buena o mala madre", le dijo la que será concursante de 'GH VIP' a Terelu.

Alejandra Rubio rápidamente salió en defensa de su madre y, ahora, ha sido Oriana Marzoli la que ha dado más detalles de cómo se produjo el fin de su amistad. "En cuanto salí del programa, Alejandra me escribió para decirme que estaba indignada conmigo. Como entendía que estuviera del lado de su madre, le dije que daba por terminada la amistad. Ella me escribió al día siguiente, pero a mí no me apetecía hablar y acabó mandándome a pasear. Al final tomé la decisión de bloquearla porque no permito que una niña de 18 años me mande a pasear", explicó la venezolana en el programa de 'Ya es mediodía'.

