5 sep 2018

El futbolista del F.C. Barcelona, Gerard Piqué, vuelve a estar en el centro de la polémica. Hace unos días se supo que se había abierto una investigación tras haberle visto conduciendo su vehículo por Barcelona cuando le habían retirado todos los puntos del carné.Ahora la dirección General de Tráfico asegura que el deportista sí recibió una notificación personal en la que se le informaba de que no tenía puntos.

Quien ha hablado sobre ello ha sido el propio director de la DGT, Pere Navarro, durante una rueda de prensa para presentar los datos de siniestralidad del verano, tras ser inquirido al respecto. Según recoge el diario 'ABC', Navarro contó a los periodistas que en el expediente “consta notificación personal de la resolución de pérdida de puntos”.

Navarro también mostró su extrañeza por el hecho de que Piqué no haya contratado a un conductor para hacer sus trayectos habituales. "Me extraña que no vaya con chófer, aquí hay algo que me cuesta entender", ha afirmado el director de la DGT que además ha apelado a la obligación de ejemplaridad que se les supone a los rostros conocidos. “La sociedad te ha dado el ser público, tu también tienes un compromiso con ella, tienes que devolver a la sociedad parte de lo que te ha dado”, ha sentenciado.

