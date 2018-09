5 sep 2018

Belén Esteban vive un momento muy feliz. Hace tan solo un día que se conoció la noticia de su boda con Miguel Marcos y la colaboradora ha mostrado su felicidad en una exclusiva en la revista 'Lecturas'. Se casarán el año que viene, concretamente el 22 de junio y aunque todavía queda mucho, Belén Esteban tiene muchas ganas de pasar por el altar.

No obstante, el pasado siempre vuelve y ha sido Fran Álvarez el que ha querido hablar sobre la boda de la colaboradora. Aunque su relación no terminó de la mejor manera, Fran ha querido desearle mucha felicidad: "Me parece muy bien. Le doy la enhorabuena. Le deseo que sea muy feliz que es lo que tienen que ser todas las personas", explicaba en exclusiva a la revista 'Semana'.

Estas declaraciones contrastan mucho con las que hizo el exmarido de Belén Esteban en enero, las que aseguraba no haber sido feliz en su relación: "Me tenía como a un muñeco. No podía hablar con mi familia, ni ver a mis amigos. Todo le parecía mal. Me ha manipulado, puede que yo me dejara. Una relación es de dos, ella no es la mala, pero yo tampoco. Siempre va de víctima y en nuestra relación la víctima he sido yo", aseguraba.

Pero esto ya es pasado y Belén Esteban disfruta de uno de los momentos más felices de su vida. ¡Qué viva el amor!

Más noticias de Belén Esteban

- Belén Esteban se casa el 22 de junio con Miguel Marcos

- La reacción de Belén Esteban a las informaciones de que se casa

- Las lujosas vacaciones de Belén Esteban en Benidorm

¿Sabías que Belén Esteban es Escorpio? Consulta su horóscopo